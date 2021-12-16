22 декабря 2021 года в Минском горисполкоме состоится День инвестора (пр. Независимости, 8.).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Мингорисполкоме, День инвестора будет проходить с 09:00 до 12:00 по условиям предоставления земельных участков, порядка разработки градостроительной документации на земельные участки, проведения аукционов и иным вопросам.

Предварительная запись осуществляется по телефонам: 218-02-97, 218-01-85 или по электронной почте с указанием сведений (ФИО, наименование организации, круг интересующих вопросов, контактный телефон).