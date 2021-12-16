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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНГОРИСПОЛКОМЕ 22 ДЕКАБРЯ СОСТОИТСЯ ДЕНЬ ИНВЕСТОРА
13:18 16.12.2021
22 декабря 2021 года в Минском горисполкоме состоится День инвестора (пр. Независимости, 8.).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Мингорисполкоме, День инвестора будет проходить с 09:00 до 12:00 по условиям предоставления земельных участков, порядка разработки градостроительной документации на земельные участки, проведения аукционов и иным вопросам.
Предварительная запись осуществляется по телефонам: 218-02-97, 218-01-85 или по электронной почте с указанием сведений (ФИО, наименование организации, круг интересующих вопросов, контактный телефон).
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