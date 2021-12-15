В ноябре 2021 г. отмечается замедление роста основных ценовых показателей в годовом выражении: инфляция составила 10,3%, прирост постоянно регулируемых цен (тарифов) – 9,8%, цен на социально значимые товары (СЗТ) – 9,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, основное влияние на годовой прирост ИПЦ и ИПЦ СЗТ оказало замедление роста цен на товары сегмента плодовоовощной продукции до 20,7% (24,8% в годовом выражении месяцем ранее).

«Сохранение тенденции повышенного роста цен на сырьевые товары на внешних рынках по-прежнему оказывает негативное влияние на потребительские цены внутри страны», - пояснили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

По оценке МАРТ, годовой прирост мировых цен на продовольствие в ноябре 2021 г. сохранился на уровне 30% и составил 29,3% (29,8% месяцем ранее, рассчитано на основании данных ФАО), в Российской Федерации продукты питания за год подорожали на 12%, плодовоовощную продукцию – на 19,4% (общая инфляция ускорилась до максимального уровня с июня 2016 г. – 8,4%).

В ноябре отмечается ускорение годового прироста цен на товары критического импорта и товары с высокой импортной составляющей: крупу и бобовые (с 6,1% в октябре до 8,6% в ноябре в годовом выражении), рыбу и рыбопродукты (с 10,8% до 12,4%), а также отдельные непродовольственные товары (обувь – до 5,1% (2,9% в годовом выражении месяцем ранее), обои – до 7,9% (5,5%), синтетические моющие средства – до 11,8% (9%). Кроме того, продолжается удорожание мяса и мясопродуктов (на 14,8% в годовом выражении в ноябре против 14,3% в октябре).

За прошедший месяц отмечается прирост цен на рыбу и рыбопродукты (на 1,8%), кондитерские изделия (на 1,4%), макаронные изделия (на 1,3%), мясо и мясопродукты (на 0,9%), одежда (на 0,3%), а также тарифов на бытовые услуги (на 1,4% а).

Вместе с тем обувь подешевела на 0,4% за месяц, пассажирские перевозки воздушного сообщения – на 2,1%.

В сегменте товаров плодовоовощной продукции отмечается снижение цен на картофель и фрукты на 0,7% и 3,7% соответственно.

В сфере постоянно регулируемого ценообразования по итогам ноября прирост цен и тарифов в годовом выражении замедлился до 9,8% (10,7% в октябре), что обусловлено повышением цен (тарифов) в текущем году в меньших размерах по сравнению с предыдущим (тарифы на услуги связи в ноябре текущего года повышены на 0,1% за месяц против 2,5% в ноябре 2020 г., цены на табачные изделия – на 0,4% против 0,6%, на медикаменты в отчетном месяце цены снизились на 0,1%, в ноябре прошлого года – повышены на 1,7%).

За месяц отмечается рост цен на автомобильное топливо (на 0,5%), водку (на 0,3%), табачные изделия (на 0,4%), тарифов на медицинские услуги (на 0,5%). Цены на медикаменты снизились на 0,1%.

ИПЦ СЗТ – один из параметров прогноза социально-экономического развития, впервые введенный правительством в 2021 г., который рассчитывается по 72 товарам повседневного спроса. В него включены мясо, молоко и продукты из них, колбасы, рыба, бакалея, хлеб, масло, овощи, автомобильное топливо, отдельные лекарственные препараты.