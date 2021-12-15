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ЭКОНОМИКА РБ
РУП «МИНСКЭНЕРГО» С НАЧАЛА ГОДА ОТРЕМОНТИРОВАЛО БОЛЕЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ ТЫС. КМ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 0,4-10КВ
12:04 16.12.2021
За одиннадцать месяцев текущего года энергетиками РУП «Минскэнерго» отремонтировано 3744,6 км линий электропередачи 0,4-10кВ и 1555 комплектных трансформаторных подстанций, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, в целом для успешной подготовки электросети к осенне-зимнему периоду энергетики Минщины заменили 180,8 км дефектного провода на воздушных линиях (ВЛ) 10 кВ и 681,6 км на ВЛ 0,4 кВ.
Также заменены изоляторы, более четырех тысяч железобетонных опор, осуществлены выправка опор и замена арматуры.
По воздушным линиям 0,4-10кВ осуществляется электроснабжение частных домовладений, предприятий, социально-бытовых учреждений.
Низковольтные сети – самые многочисленные в электросетевом хозяйстве и находятся в непосредственной близости к потребителю. Именно поэтому определяющим критерием эффективного обслуживания электросетевого оборудования остается не только надежность, но и безопасность объектов.
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