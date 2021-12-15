Потребительские цены в Витебской области в ноябре 2021 года выросли по сравнению с октябрем на 0,4%, с начала года – на 8,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в ноябре 2021 года к уровню ноября 2020 года потребительские цены подскочили на 9,8%, за январь-ноябрь текущего года к уровню января-ноября 2020 года – на 8,8%.

Продовольственные товары в ноябре 2021 г. по сравнению с октябрем подорожали на 0,6%, с начала года – на 8,8%. Цены на продтовары в ноябре 2021 года к ноябрю 2020 года выросли на 10,4%, за январь- ноябрь текущего года к уровню соответствующего периода прошлого года – на 8,6%.

Непродовольственные товары в ноябре подорожали по сравнению с октябрем на 0,2%, с начала года – на 8,7%. Цены на непродовольственные товары в ноябре 2021 года к ноябрю 2020 года выросли на 9%, за январь- ноябрь текущего года к уровню января- ноября 2020 года – на 9%.

Цены на услуги в ноябре по сравнению с октябрем подросли на 0,1%, с начала года - на 6,3%. Услуги в ноябре 2021 года подорожали по сравнению с ноябрем 2020 года на 7,8%, в январе- ноябре текущего года к январю-ноябрю 2020 года – на 8,3%.