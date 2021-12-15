|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.12.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2022 ГОДА ОХВАТИТ ПРОВЕРКАМИ 473 СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
11:05 16.12.2021
Комитет государственного контроля Гомельской области сформировал план выборочных проверок на первое полугодие 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК области, в первом полугодии следующего года запланированы проверки 473 субъектов хозяйствования Гомельщины, из них 80 субъектов – в форме совместных проверок.
С планом выборочных проверок КГК Гомельской области можно ознакомиться здесь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.12.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 15.12.2021
Курсы в банках
на 16.12.2021
Конвертация в банках
на 16.12.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте