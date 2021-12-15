Комитет государственного контроля Гомельской области сформировал план выборочных проверок на первое полугодие 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК области, в первом полугодии следующего года запланированы проверки 473 субъектов хозяйствования Гомельщины, из них 80 субъектов – в форме совместных проверок.

С планом выборочных проверок КГК Гомельской области можно ознакомиться здесь.