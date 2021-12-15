Студенты БГУ станут участниками Международного студенческого конкурса по праву международной торговли и международному коммерческому арбитражу «Палата арбитров-2021».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, предварительные раунды устных слушаний состоятся 16 декабря на юридическом факультете (ул. Ленинрадская, 8).

Организовано мероприятие в очно-дистанционном формате. На данный этап прошли 12 команд, среди которых представители БГУ, Витебского государственного университета им. П.М. Машерова, Гродненского государственного университета им. Я.Купалы, Гомельского государственного университета им. Ф.Скорины, МИТСО, Международного университета Ала-Тоо (Кыргызстан), Университета КАЗГЮУ им. М.C.Нарикбаева (Казахстан), Санкт-Петербургского государственного университета (Россия), Всероссийской академии внешней торговли (Россия). От юридического факультета БГУ выступят 4 команды.

В первом письменном этапе конкурса, который заключался в подготовке и направлении меморандумов истца и ответчика по вопросам юрисдикции и существу спора, приняло участие 27 команд из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Украины.

Лучшие команды выступят 17 декабря в полуфинале на базе Учебного центра Минской областной коллегии адвокатов (ул. Левкова, 43). В этот же день состоятся финальные дебаты между двумя сборными, которые выступят в роли истца и ответчика на смоделированном судебном заседании по вопросам международной торговли и коммерческого арбитража.

По итогам конкурса определят команду-победителя и лауреатов номинаций «Лучший меморандум истца», «Лучший меморандум ответчика» и «Лучший оратор».

Всего в отборочном письменном этапе участвовало 27 команд из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Украины.

Организаторами мероприятия выступают БГУ, Комиссия ООН по праву международной торговли, Белорусский республиканский союз юристов, Международный арбитражный (третейский) суд «Палаты арбитров при Союзе юристов». Мероприятие проводится впервые и направлено на популяризацию международного коммерческого арбитража как альтернативного способа разрешения коммерческих споров, повышение уровня подготовки студентов юридических вузов и стимулирования их интереса к изучению международного частного права и коммерческого арбитража.