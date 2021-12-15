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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ СОКРАТИ ЛОСЬ НА 4,4%
10:27 16.12.2021
В январе-ноябре 2021 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 23,7 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 95,6% к уровню января-ноября 2020 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 19,8 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 96,6% к уровню соответствующего периода предыдущего года.
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 1643,2 тыс. тонн, молока – 7189,4 тыс. тонн, яиц получено 3229,4 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,4% объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,9% молока и 84,4% производства яиц.
На 1 декабря 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,1 млн голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн голов. Численность свиней составила 2,3 млн голов.
В текущем году сельскохозяйственными организациями заготовлено кормов 13,5 млн тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 9,3 млн тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 32,9 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 29,9 центнера.
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