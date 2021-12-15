В преддверии предстоящих зимних праздников в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) заметно увеличилось количество заявок на продажу новогодней атрибутики и подарочных наборов.

Как сообщает Telegram-канал БУТБ, продукция данной категории в основном представлена на биржевой B2B-площадке по реализации товаров промышленного и потребительского назначения. Больше всего за последнюю неделю выросло предложение светодиодных гирлянд, елочных украшений и сувенирной продукции. В частности, только по осветительным гирляндам в торговой системе БУТБ в настоящее время присутствует более 400 активных заявок.

Для некоторых отечественных предприятий и организаций использование биржевой площадки для закупки новогодних товаров стало такой же доброй традицией, как и проведение корпоративных мероприятий, приуроченных к празднованию Рождества и Нового года.

За первые две недели декабря уже совершено около 60 сделок по продаже товаров для новогодних и рождественских праздников. При этом экономия средств за счет снижения цены в ходе торгов в среднем достигает 14-17%.

С другой стороны, площадка служит дополнительным каналом сбыта для отечественных производителей. Например, кондитерские фабрики реализуют на биржевых торгах шоколадные конфеты, печенье, пряники и вафли, в том числе на экспорт.

По итогам 11 месяцев 2021 г. сумма сделок на B2B-площадке БУТБ выросла на 19%, до 471 млн BYN. В структуре продаж преобладали товары для строительства, машины, механизмы и оборудование.