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ЭКОНОМИКА РБ
НА БУТБ РАСТЕТ СПРОС НА НОВОГОДНИЕ ТОВАРЫ
09:51 16.12.2021
В преддверии предстоящих зимних праздников в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) заметно увеличилось количество заявок на продажу новогодней атрибутики и подарочных наборов.
Как сообщает Telegram-канал БУТБ, продукция данной категории в основном представлена на биржевой B2B-площадке по реализации товаров промышленного и потребительского назначения. Больше всего за последнюю неделю выросло предложение светодиодных гирлянд, елочных украшений и сувенирной продукции. В частности, только по осветительным гирляндам в торговой системе БУТБ в настоящее время присутствует более 400 активных заявок.
Для некоторых отечественных предприятий и организаций использование биржевой площадки для закупки новогодних товаров стало такой же доброй традицией, как и проведение корпоративных мероприятий, приуроченных к празднованию Рождества и Нового года.
За первые две недели декабря уже совершено около 60 сделок по продаже товаров для новогодних и рождественских праздников. При этом экономия средств за счет снижения цены в ходе торгов в среднем достигает 14-17%.
С другой стороны, площадка служит дополнительным каналом сбыта для отечественных производителей. Например, кондитерские фабрики реализуют на биржевых торгах шоколадные конфеты, печенье, пряники и вафли, в том числе на экспорт.
По итогам 11 месяцев 2021 г. сумма сделок на B2B-площадке БУТБ выросла на 19%, до 471 млн BYN. В структуре продаж преобладали товары для строительства, машины, механизмы и оборудование.
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