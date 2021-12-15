Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-октябре 2021 г. составили 102,2% к уровню января-октября 2020 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65,1%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22,6%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,5%.