Лучшими разработками Республиканского конкурса инновационных проектов 2021 года стали инновации в области медицины, энергетики и материаловедения. Об этом сообщил 15 декабря на церемонии награждения победителей и призеров конкурса председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

По его словам, в 2021 году на конкурс подано 145 заявок, в том числе в номинации «Лучший инновационный проект» - 54, в номинации «Лучший молодежный инновационный проект» - 91, в финал вышло 36 проектов. Общее количество поданных проектов в текущем году вдвое превысило количество проектов 2020 года.

«Традиционно самыми популярными оказались направления разработки в области медицинских наук и IT-технологий. Что показательно, по сравнению с прошлым годом количество проектов, дошедших до экспертизы, представляющих разработки в области здравоохранения, увеличилось вдвое, в области IT-технологий - в полтора раза. В этом году также наблюдается тенденция повышения интереса разработчиков к проблеме рационального использования природных ресурсов и охране окружающей среды, что отражает направление решения экологических проблем в мире», - сказал Александр Шумилин.

Отличительной особенностью конкурса в 2021 году стало внесение изменений в Положение о Республиканском конкурсе инновационных проектов. Авторам проектов в номинации «Лучший молодежный инновационный проект» открылась возможность подачи технико-экономического обоснования, которое в сравнении с бизнес-планом обладает упрощенной структурой.

В этом году обновлен состав совета конкурса, включены представители как государственных, так и частных успешных компаний, среди которых СЗАО «Белджи», холдинг Белкоммунмаш, Минский тракторный завод, ООО «Деловые Медиа», СООО «БЕЛВЕСТ». Также своих экспертов предоставили такие инновационные компании как Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», ООО «РЕСИФ Технологии Бел», СООО «НАТИВИТА». Информационную поддержку оказала Белтелерадиокомпания. Впервые в состав совета конкурса вошли представители Белагропромбанка. Кроме того, активное участие приняли представители администрации Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень», которые активно ищут проекты для открытого в 2021 году на территории парка инновационного центра коммерциализации научно-технических разработок.

Появились новые номинации от членов совета конкурса: «Лучший молодежный инновационный проект на территориях, восстанавливающихся после аварии на ЧАЭС» и «Лучший молодежный инженерно-технологический проект». В номинации «ПолиТехСтарт» (лучший молодежный инженерно-технологический проект) Научно-технологический парк БНТУ «Политехник» предоставит возможность реализовать проект на базе технопарка с перспективой получения гранта в 2022 г. из фонда инновационного развития.

В рамках номинации «Лучший молодежный инновационный проект на территориях, восстанавливающихся после аварии на ЧАЭС» ПРООН в Республике Беларусь окажет консультационную помощь с привлечением международного экспертного потенциала своей сети Лабораторий по ускорению устойчивого развития.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, конкурс 100 идей для Беларуси по сути является стартовой площадкой для молодежных проектов Республиканского конкурса. Белорусский республиканский союз молодежи традиционно отмечает эти проекты своими дипломами.

По результатам рассмотрения и защиты инновационных проектов совет конкурса определил победителей и призеров. В каждой номинации выбран один победитель и пять призеров, из них два участника, занявших второе место, и три - занявших третье место. Победители получат денежные призы от организаторов в размере от 840 до 2494 белорусских рублей. Также были отобраны 5 проектов, которые получат средства на коммерциализацию в размере 16,5 тыс. белорусских рублей.

Среди участников конкурса 2021 года стоит отметить молодежные проекты, которые стремятся к созданию инноваций. Можно выделить проект в сфере образовательных технологий - «Беларуская мова вучням», который не только представляет интересное IT-решение, но и способствует повышению интереса к истории страны и изучению белорусского языка. Также были представлены научные разработки в сфере здорового образа жизни и здравоохранения. Например, проект по предоставлению способа стабилизации метаболически активных частей массы тела человека. Стабилизация достигается применением варианта питьевой воды, полученной на территории Республики Беларусь, обработанной особой технологией. Реализация способа проведена в санатории Солнечный, Брестская область. Основным рынком являются санаторно-курортные учреждения Республики Беларусь: санатории, базы отдыха, дома отдыха, пансионаты, оздоровительные центры (комплексы).

Республиканский конкурс инновационных проектов ежегодно проводится Государственным комитетом по науке и технологиям и Белорусским инновационным фондом при участии Министерства образования, Национальной академии наук Беларуси, ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» и др. организаций. Его цель - это создание комплексной системы поощрения инноваций в стране и вовлечение молодежи в инновационную деятельность.