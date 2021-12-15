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ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ГРОДНЕНСКОГО КОМБИНАТА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛА БОЛЕЕ 1 МЛН РУБЛЕЙ
17:57 15.12.2021
Чистая прибыль предприятия холдинга Белорусская цементная компания филиала № 5 «Гродненский комбинат строительных материалов» ОАО «Красносельскстройматериалы» за 10 месяцев составила более 1 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БЦК, продукции на экспорт поставлено на 4,6 млн долларов, темп роста к аналогичному периоду прошлого года – 155,4%.
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