За январь-октябрь 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минской области (без учета банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 14,8%, рентабельность продаж – 11,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 ноября 2021 г. составила 11,2 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,8 млрд рублей, или 15,8% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 ноября 2021 г. составила 11,7 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,9 млрд рублей, или 16,5% от общего объема кредиторской задолженности.