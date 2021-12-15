Резидент СЭЗ «Брест» - СП «Санта Бремор» ООО - завершил строительство и в настоящее время проводит тестирование самой большой в Беларуси каскадной холодильной системы.

Как сообщает сайт СЭЗ, в отличие от других подобных систем, для ее работы используются природные хладогены. Это позволит получать искусственный холод, не нанося вред окружающей среде.

Комплекс построен на территории предприятия за полтора года. Его холодильная мощность – 16 МВт. Это в 16 раз больше, чем у каскадной системы автоматизированного складского экокомплекса, который построен ранее на территории СЭЗ «Брест» для хранения замороженных и охлажденных продуктов.

Новый холодильный комплекс способен создавать и поддерживать разные температурные режимы, в том числе для быстрой глубокой заморозки, для постепенной заморозки, для охлаждения и для создания комфортного микроклимата на производственных площадях.

Комплекс работает на природных хладагентах и не использует вредный для атмосферы фреон. После запуска объекта «Санта Бремор» почти полностью перейдет на «экологичный холод», благодаря чему будет вносить свой вклад в снижение парникового эффекта.

Запуск холодильного комплекса позволит «Санта Бремор» повысить эффективность производственной инфраструктуры и сократить текущие расходы, не нанося при этом вред окружающей среде. Новый комплекс может стать примером для сферы производства в Беларуси.