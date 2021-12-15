КГК Гомельской области совместно с УВД Гомельского облисполкома и УСК по Гомельской области в одном из районных предприятий мелиоративных систем установлено хищение группой должностных лиц свыше 50 тыс. литров дизтоплива и бензина на общую сумму 84,8 тыс. рублей путем составления фиктивных документов на его списание.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Гомельской области, не было также документально подтверждено списание значительного количества автомобильного топлива, в результате затраты предприятия были завышены, а в бюджет не поступило более 235 тыс. рублей налогов и отчислений.

Вред предприятию также причинила его главный бухгалтер, незаконно перечислив себе на карт-счет 3,8 тыс. рублей.

Должностными лицами предприятия у посреднических структур закупались запчасти по завышенным от 3 до 11 раз ценам, в результате чего переплачено более 70 тыс. рублей. Более того, за счет средств предприятия оплачено более 10 тыс. рублей за аренду у заместителя директора его личного автомобиля, при наличии на предприятии аналогичных автомобилей, а также 4,9 тыс. рублей за аренду и охрану водоема, который не использовался более 5 лет.

С сентября 2020 г. предприятие незаконно (без наличия аттестата соответствия) выполнило строительные работы на сумму 472,8 тыс. рублей, допустило завышение их стоимости на общую сумму 3,3 тыс. рублей.

По результатам проверки вред частично возмещен, директор предприятия освобожден от занимаемой должности, в отношении должностных лиц возбуждено 6 уголовных дел, рассматривается вопрос о привлечении виновных к ответственности.