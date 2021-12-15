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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 11,1%
16:36 15.12.2021
Индекс цен производителей промышленной продукции по Брестской области в ноябре 2021 г. по сравнению с октябрем 2021 г. составил 100,7%, по сравнению с декабрем 2020 г. – 111,1%
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,8% и 129,5% соответственно, промежуточные товары – 100,4% и 123,1%, потребительские товары – 100,7% и 108,7% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Брестской области в ноябре 2021 г. по сравнению с октябрем 2021 г. составил 101,2%, по сравнению с декабрем 2020 г. – 114%, в том числе в растениеводстве – 102,2% и 123,1% соответственно, животноводстве – 101% и 112,1%.
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