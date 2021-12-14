|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.12.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КГК БЕЛАРУСИ ВКЛЮЧИЛ В ПЛАН ВЫБОРОЧНЫХ ПРОВЕРОК НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА БОЛЕЕ 3-Х ТЫС. СУБЪЕКТОВ
15:22 15.12.2021
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, планирование контрольной (надзорной) деятельности осуществляется с применением риск-ориентированного подхода. Каждым контролирующим (надзорным) органом республики определены критерии оценки степени риска, в соответствии с которыми в план отбираются субъекты с высокой степенью риска.
В процессе планирования было проанализировано более 17,7 тыс. субъектов хозяйствования. По результатам анализа высокая степень риска присвоена 6 794 субъектам (38%). Из них в планы выборочных проверок включено 3 156 субъектов. При этом 494 субъекта будут проверены в рамках совместных проверок одновременно несколькими контролирующими (надзорными) органами.
Всего на первое полугодие 2022 г. запланировано 3797 проверок, из них 2 960 (78%) – проверки надзорных органов (вопросы, касающиеся обеспечения безопасности жизни, здоровья граждан и окружающей среды).
Наибольшее количество проверок запланировано органами МЧС – 1066 (28% от общего количества), Минтруда и соцзащиты – 578 (15%), Минприроды – 470 (12%), Минздрава – 413 (11%), Госстандарта – 314 (8%), Минфина – 210 (5%), МНС – 166 (4%). Органами прокуратуры и Комитета госконтроля запланировано соответственно 74 (1,9%) и 77 проверок (2%).
В планы выборочных проверок на первое полугодие 2022 г. в г. Минске включено 406 проверок, в Брестской области – 646, в Витебской – 555, в Гомельской – 571, в Гродненской – 496, в Минской – 614, в Могилевской – 509.
Планы выборочных проверок размещены на сайте Комитета государственного контроля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.12.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 14.12.2021
Курсы в банках
на 15.12.2021
Конвертация в банках
на 15.12.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте