Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, планирование контрольной (надзорной) деятельности осуществляется с применением риск-ориентированного подхода. Каждым контролирующим (надзорным) органом республики определены критерии оценки степени риска, в соответствии с которыми в план отбираются субъекты с высокой степенью риска.

В процессе планирования было проанализировано более 17,7 тыс. субъектов хозяйствования. По результатам анализа высокая степень риска присвоена 6 794 субъектам (38%). Из них в планы выборочных проверок включено 3 156 субъектов. При этом 494 субъекта будут проверены в рамках совместных проверок одновременно несколькими контролирующими (надзорными) органами.

Всего на первое полугодие 2022 г. запланировано 3797 проверок, из них 2 960 (78%) – проверки надзорных органов (вопросы, касающиеся обеспечения безопасности жизни, здоровья граждан и окружающей среды).

Наибольшее количество проверок запланировано органами МЧС – 1066 (28% от общего количества), Минтруда и соцзащиты – 578 (15%), Минприроды – 470 (12%), Минздрава – 413 (11%), Госстандарта – 314 (8%), Минфина – 210 (5%), МНС – 166 (4%). Органами прокуратуры и Комитета госконтроля запланировано соответственно 74 (1,9%) и 77 проверок (2%).

В планы выборочных проверок на первое полугодие 2022 г. в г. Минске включено 406 проверок, в Брестской области – 646, в Витебской – 555, в Гомельской – 571, в Гродненской – 496, в Минской – 614, в Могилевской – 509.

Планы выборочных проверок размещены на сайте Комитета государственного контроля.