|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.12.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ДОСТИГЛО БОЛЕЕ 678 ТЫС. – МИНЗДРАВ
15:07 15.12.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 декабря 2021 года выросло до 678,2 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 678 тыс. 277 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 669 тыс. 068 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 2027 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5322 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1765 человек, число смертей от COVID-19 – на 17.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 26 тыс. 237 тестов. Всего в стране проведено 10 млн 717 тыс. 846 тестов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.12.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 14.12.2021
Курсы в банках
на 15.12.2021
Конвертация в банках
на 15.12.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте