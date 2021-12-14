Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 декабря 2021 года выросло до 678,2 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 678 тыс. 277 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 669 тыс. 068 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 2027 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5322 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1765 человек, число смертей от COVID-19 – на 17.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 26 тыс. 237 тестов. Всего в стране проведено 10 млн 717 тыс. 846 тестов.