Факт недекларирования расходных материалов для автомобилей стоимостью порядка 40 тыс. рублей выявлен гродненскими таможенниками в пункте пропуска «Котловка».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, товар незаконно ввозился на территорию Евразийского экономического союза из Литвы.

Согласно сведениям, представленным к таможенному контролю водителем литовской фирмы-перевозчика, в машине находились автомобильные фильтры и масло моторное.

Вместе с тем установлено, что сведения о более чем 11 тыс. таких расходных материалов, как масляные и топливные фильтры, фильтры салона, очистки воздуха для двигателей внутреннего сгорания, в документах отсутствуют.

По выявленному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает наложение штрафа на юридическое лицо в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.