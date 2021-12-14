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ЭКОНОМИКА РБ


ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ БОЛЕЕ 11 ТЫС. АВТОМОБИЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ


14:40 15.12.2021

Факт недекларирования расходных материалов для автомобилей стоимостью порядка 40 тыс. рублей выявлен гродненскими таможенниками в пункте пропуска «Котловка».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, товар незаконно ввозился на территорию Евразийского экономического союза из Литвы.

Согласно сведениям, представленным к таможенному контролю водителем литовской фирмы-перевозчика, в машине находились автомобильные фильтры и масло моторное.

Вместе с тем установлено, что сведения о более чем 11 тыс. таких расходных материалов, как масляные и топливные фильтры, фильтры салона, очистки воздуха для двигателей внутреннего сгорания, в документах отсутствуют.

По выявленному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает наложение штрафа на юридическое лицо в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.
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