|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.12.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ БОЛЕЕ 11 ТЫС. АВТОМОБИЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ
14:40 15.12.2021
Факт недекларирования расходных материалов для автомобилей стоимостью порядка 40 тыс. рублей выявлен гродненскими таможенниками в пункте пропуска «Котловка».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, товар незаконно ввозился на территорию Евразийского экономического союза из Литвы.
Согласно сведениям, представленным к таможенному контролю водителем литовской фирмы-перевозчика, в машине находились автомобильные фильтры и масло моторное.
Вместе с тем установлено, что сведения о более чем 11 тыс. таких расходных материалов, как масляные и топливные фильтры, фильтры салона, очистки воздуха для двигателей внутреннего сгорания, в документах отсутствуют.
По выявленному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает наложение штрафа на юридическое лицо в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.12.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 14.12.2021
Курсы в банках
на 15.12.2021
Конвертация в банках
на 15.12.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте