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ЭКОНОМИКА РБ


МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «МОЙ ГОРОД (БЕЛАРУСЬ)» ЗАРАБОТАЛО В ОРШЕ


14:15 15.12.2021

Еще один город оцифровал самые востребованные услуги и сервисы для своих жителей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белтелеком», мобильное приложение «Мой город (Беларусь)» заработало в Орше.

В приложении представлены государственные организации, учреждения образования и здравоохранения, объекты торговли, культуры и досуга. Оно содержит структурированную информацию по видам деятельности и состоит из набора типовых модулей: онлайн-запись, онлайн-доставка, кабинет оператора онлайн-услуг.

События города, важные новости, акции, скидки, опросы – здесь размещается самая нужная информация. Горожане могут записаться на прием к врачу, узнать режим работы магазинов и спортивных объектов, вызвать аварийную бригаду, забронировать номер в гостинице или столик в кафе, запланировать визит в салон красоты или на СТО. Все сервисы доступны на смартфоне буквально в один клик. Достаточно лишь скачать приложение.

Орша стала четвертым городом, где заработало приложение. Ранее мобильный цифровой помощник появился в Полоцке, Глубоком и Пинске.

Приложение можно скачать на Android и iOS.

В наполнении платформы могут дополнительно принять участие различные субъекты хозяйствования Орши и Оршанского района. Для участия необходимо оставить заявку на сайте: moygorod.by или обратиться в сервисный центр РУП «Белтелеком» в Орше.
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