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ЭКОНОМИКА РБ


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ СОСТАВИЛА 8,8%


13:09 15.12.2021

За январь-октябрь 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минска (без учета банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 11,2%, рентабельность продаж – 8,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, дебиторская задолженность на 1 ноября 2021 г. составила 22,6 млрд рублей, в том числе просроченная – 2,3 млрд рублей, или 10,2% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 ноября 2021 г. составила 22,2 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,3 млрд рублей, или 5,8% от общего объема кредиторской задолженности.
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