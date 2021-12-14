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ЭКОНОМИКА РБ


НА БУТБ СОВЕРШЕНА ПЕРВАЯ ТРАНЗИТНАЯ СДЕЛКА МЕЖДУ РЕЗИДЕНТАМИ КНР


12:55 15.12.2021

На Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) совершена первая транзитная сделка между резидентами Китайской Народной Республики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, компания из Гонконга 14 декабря 2021 г. продала фирме из материкового Китая партию говядины объемом 80 т. Сумма сделки составила $354 тыс. Ранее подобные сделки заключались преимущественно компаниями из России и стран Прибалтики с целью страхования внешнеторговых рисков.

«Применение биржевых торгов как механизма хеджирования – это знак доверия к белорусской биржевой площадке со стороны представителей китайского бизнеса. Оба участника транзитной сделки уже имели положительный опыт работы через биржу, но это были контракты с белорусскими предприятиями. Убедившись в надежности биржевого механизма, китайские участники решили воспользоваться нашей торговой платформой исключительно для минимизации риска неисполнения обязательств контрагентом. По сути, это новый этап развития сотрудничества Беларуси и Китая в сфере биржевой торговли, когда на экспорт поставляется не товар, а услуга по обеспечению исполнения внешнеторгового контракта. Рассчитываем, что эта пилотная сделка послужит хорошим примером для других китайских компаний, и в дальнейшем объемы транзитной торговли с участием резидентов КНР будут расти», – отмечается в сообщении БУТБ.

На 1 декабря 2021 г. на БУТБ были аккредитованы 64 компании из КНР, что в 2 раза больше, чем в 2020 г. Через биржу в Китай в основном поставляются пиломатериалы, рапсовое масло и сахар, а закупаются стальные трубы, листовой прокат и другие изделия из черных металлов.
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