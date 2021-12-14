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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ В БЮДЖЕТ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 2,5 МЛРД РУБЛЕЙ


12:48 15.12.2021

Формирование бюджета Гомельской области в январе-ноябре 2021 года обеспечивали более 504 тысяч плательщиков, в том числе более 19 тысяч организаций, около 31 тысячи индивидуальных предпринимателей и более 454 тысяч физических лиц, уплачивающих имущественные и иные платежи в бюджет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Гомельской области, за январь-ноябрь 2021 года в бюджет области поступило 2567,4 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 475,4 млн рублей, в местные бюджеты – 2092,0 млн рублей.

Около 80% доходов бюджета области в отчетном периоде сформировано за счет поступлений пяти налогов: 30,1% – за счет подоходного налога, 17,8% – за счет акцизов, 14,4% – за счет налога на прибыль, 11,6% – за счет налога на добавленную стоимость, 5,8% – за счет налога на недвижимость.

От организаций государственного сектора экономики в консолидированный бюджет Гомельской области в январе-ноябре 2021 года поступило 1947,6 млн рублей. На их долю приходится 75,9% общих поступлений.

От организаций негосударственного сектора поступило 472,2 млн рублей (18,4%), индивидуальных предпринимателей – 73,1 млн рублей (2,8%), физических лиц – 74,1 млн рублей (2,9%).
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