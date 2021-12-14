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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИЕЙ
11:45 15.12.2021
В индустриальном парке «Великий камень» 14 декабря 2021 года зарегистрирован новый субъект инновационной деятельности - компания ООО «Ветер Удачи» (Беларусь).
Как сообщает сайт парка, предприятие будет реализовывать инновационный проект Wind Of Luck с направлением деятельности в сфере электронной коммерции.
Компания является финалистом конкурсов E-commerce Day 2021, Startup Great Challenge 2021, а также биржи Smart Industry Expo 2021.
На данный момент на территории парка зарегистрировано три субъекта инновационной деятельности. В соответствии с указом № 215 субъекты инновационной деятельности индустриального парка в течение двух лет могут пользоваться основными льготами, предусмотренными для резидентов.
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