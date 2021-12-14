ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.12.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИЕЙ


11:45 15.12.2021

В индустриальном парке «Великий камень» 14 декабря 2021 года зарегистрирован новый субъект инновационной деятельности - компания ООО «Ветер Удачи» (Беларусь).

Как сообщает сайт парка, предприятие будет реализовывать инновационный проект Wind Of Luck с направлением деятельности в сфере электронной коммерции.

Компания является финалистом конкурсов E-commerce Day 2021, Startup Great Challenge 2021, а также биржи Smart Industry Expo 2021.

На данный момент на территории парка зарегистрировано три субъекта инновационной деятельности. В соответствии с указом № 215 субъекты инновационной деятельности индустриального парка в течение двух лет могут пользоваться основными льготами, предусмотренными для резидентов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.12.2021
валюта курс
EUR 2.8394
USD 2.5164
RUB 3.4251
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8394 +0.0018
USD 2.5164 +0.0017
RUB 3.4251 -0.0013
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8440 2.8540
USD 2.5240 2.5320
RUB 3.4200 3.4250
подробнее

Конвертация в банках
на 15.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1260 1.1300
EUR/RUB 83.1000 83.4000
USD/RUB 73.7000 74.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте