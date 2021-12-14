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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОДТОВАРЫ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДОРОЖАЛИ С НАЧАЛА ГОДА НА 10,5%


11:30 15.12.2021

В Брестской области индекс цен на продовольственные товары в ноябре 2021 г. по сравнению с октябрем 2021 г. составил 100,5%, с декабрем 2020 г. – 110,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рост цен на продтовары в ноябре 2021 года к ноябрю 2020 года составил 11,8%. За январь-ноябрь 2021 года к уровню января-ноября 2020 года цены на продтовары подскочили на 10%.

Непродовольственные товары в ноябре 2021 года подорожали по сравнению с октябрем на 0,2%, с начала года – на 8,3%. При этом годовой рост цен в ноябре составил 8,9%. За январь-ноябрь 2021 года к уровню января-ноября 2020 года цены на непродовольственные товары выросли на 9,1%.

Цены на услуги в ноябре 2021 года увеличились по сравнению с октябрем на 0,4%, с начала года – на 6,3%. Годовой рост цен на услуги в ноябре составил 7,9%. В январе-ноябре 2021 года к соответствующему периоду 2020 года услуги стали дороже на 8,7%.
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