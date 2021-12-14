27 декабря 2021 года БЖД открывает регулярное движение пассажирских поездов на электровозной тяге на участке Калинковичи-Светлогорск-Жлобин-Минск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, 27 декабря в 18:22 в первый рейс по маршруту Калинковичи-Светлогорск-Жлобин-Минск отправится поезд региональных линий бизнес-класса № 874/873, который прибудет в столицу Беларуси в 21:44.

В этот же день из Минска в 20:48 по маршруту Минск-Калинковичи отправится поезд региональных линий бизнес-класса № 876/875, который прибудет в Калинковичи в 00:28.

Далее с 28 декабря 2021 года в сообщении Калинковичи-Минск-Калинковичи ежедневно будут курсировать поезда региональных линий бизнес-класса (ЭПР) № 876/875 и № 874/873.

Поезд № 876/875 будет отправляться со станции Калинковичи в 06:02 и прибывать на станцию Минск-Пассажирский в 09:34. В обратном направлении поезд отправится в 20:48 и прибудет в Калинковичи в 00:28.

Поезд № 874/873 будет отправляться со станции Минск-Пассажирский в 14:00 и прибывать на станцию Калинковичи в 17:26. В обратном направлении поезд отправится в 18:22 и прибудет в столицу нашей страны в 21:44.

По маршруту следования данные поезда будут делать остановки на ст. Светлогорск-на-Березине, Жлобин, Красный Берег, Бобруйск, Осиповичи-1, Пуховичи.

Продажа проездных документов на поезда региональных линий бизнес-класса № 874/873 Калинковичи-Минск-Калинковичи и № 876/875 Минск-Калинковичи- Минск уже открыта.

Открытие регулярного движения пассажирских поездов региональных линий бизнес-класса по маршруту Калинковичи-Минск на электровозной тяге стало возможным благодаря завершению электрификации участка Калинковичи – Светлогорск-на-Березине в рамках реализации инвестиционного проекта по электрификации участка Жлобин-Калинковичи-Барбаров.

Также с 27 декабря 2021 года в сообщении Калинковичи-Жлобин-Калинковичи предусмотрено курсирование поездов региональных линий экономкласса на электротяге.

В первый рейс поезд региональных линий экономкласса № 6429 отправится из Жлобина в 21:26 и прибудет в Калинковичи в 23:23. Ежесуточно между районными центрами будут курсировать 5 пар поездов.