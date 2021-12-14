На очередном заседании Палаты представителей Нацсобрания 14 декабря 2021 года депутаты во втором чтении приняли поправки в закон «О свободных экономических зонах».

Как сообщает сайт Палаты представителей Нацсобрания, законопроект предусматривает передачу полномочий Совету министров по изменению границ свободных экономических зон.

Предусматривается, что с инициативой изменения границ свободной экономической зоны могут выступать областные (Минский городской) исполнительные комитеты и администрация свободной экономической зоны.

При этом законопроектом определяется, что решение об изменении границ свободной экономической зоны при включении в ее границы территорий, на которых расположены земельные участки, относящиеся к сельскохозяйственным землям сельскохозяйственного назначения, лесным землям лесного фонда (природоохранным, рекреационно-оздоровительным и защитным лесам), принимается Советом министров по согласованию с Лукашенко.

«Предлагаемые законопроектом изменения обеспечивают выполнение задачи последовательного совершенствования законодательства о свободных экономических зонах, направлены на активизацию инвестиционной деятельности субъектов хозяйствования за счет ускорения процесса начала реализации новых инвестиционных проектов», - говорится в сообщении.