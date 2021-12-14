За январь-октябрь 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций республики (без учета банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 10,4%, рентабельность продаж – 8,3%.

Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 ноября 2021 г. составила 55,1 млрд рублей, в том числе просроченная – 8 млрд рублей, или 14,5% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 ноября 2021 г. составила 67 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,8 млрд рублей, или 11,6% от общего объема кредиторской задолженности.