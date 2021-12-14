На очередном заседании Палаты представителей Нацсобрания 14 декабря 2021 года депутаты в первом чтении приняли проект закона «Об изменении законов» (по вопросам налогообложения).

Как сообщает сайт Палаты представителей Нацсобрания, законопроектом, в частности, с 2022 года для микроорганизаций в рамках применения упрощенной системы налогообложения предлагается отменить уплату налога на добавленную стоимость и установить единую ставку налога в размере 6% от выручки.

Кроме того, предлагается комплексное совершенствование норм законодательства о декларировании, включая перенос норм закона о декларировании в Налоговый кодекс; введение акцизов на жидкости для электронных систем курения и нетабачные никотиносодержащие изделия, повышение ставок акцизов на пиво и табачные изделия.

Помимо этого, планируется введение обязанности (с 1 июля 2022 года) по исчислению и уплате НДС иностранными организациями и предпринимателями при электронной дистанционной продаже товаров, отмена льготы по налогу на недвижимость для физических лиц в отношении квартир в многоквартирных жилых домах.

Областным и Минскому городскому Советам депутатов будет предоставлено право увеличивать стандартную ставку налога на прибыль (18%) в пределах 2-х процентных пунктов в отношении плательщиков этого налога в местный бюджет, предусмотрев целевой характер использования этих средств: на финансирование расходов по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для районов жилой застройки, реконструкции, капитальный и текущий ремонт местных автомобильных дорог.

Законопроектом предусмотрено повышение предельного размера инвестиционного вычета при исчислении налога на прибыль по зданиям, сооружениям, машинам и оборудованию, транспортным средствам.

Также в Налоговом кодексе предусматриваются системные изменения в отношении подходов к налогообложению самозанятых граждан, индивидуальных предпринимателей:

корректировка ставок единого налога для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан в 2,3-4 раза;

расширение перечня видов деятельности с уплатой единого налога для самозанятых граждан;

исключение возможности применения упрощенной системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей в сфере услуг (кроме некоторых видов), с 2023 года полная отмена применения этой системы для этой категории плательщиков;

установление ставки сбора для агроэкоусадеб в размере 31 рубля в месяц за каждую усадьбу и ставки сбора по ремесленной деятельности 62 рубля в год;

введение с 1 января 2023 года для физических лиц новой системы налогообложения «налог на профессиональный доход», уплачиваемого посредством цифрового мобильного приложения и заменяющего уплату подоходного налога и страховых взносов в фонд социальной защиты в размере 10%.

Эти меры направлены на выравнивание налоговой нагрузки этих категорий плательщиков по сравнению с наемными работниками и повышение степени их участия в финансировании государственных расходов.