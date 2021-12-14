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ЭКОНОМИКА РБ


ОПЕРАТИВНАЯ ТАМОЖНЯ ПРЕСЕКЛА ВВОЗ ИЗ ЛИТВЫ ТРЕХ СЕДЕЛЬНЫХ ТЯГАЧЕЙ MAN


09:44 15.12.2021

Оперативная таможня пресекла три факта незаконного ввоза через белорусско-литовскую границу на таможенную территорию ЕАЭС седельных тягачей марки MAN.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, транспортные средства ввозились казахским перевозчиком через пункт пропуска «Каменный лог».

Во избежание уплаты таможенных платежей иностранные тягачи перемещены из Литвы под видом транспортных средств, зарегистрированных в Казахстане.

Транспортные средства общей оценочной стоимостью почти 300 тыс. рублей изъяты в качестве предметов административных правонарушений.

По факту незаконного ввоза таможней начат административный процесс по ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь.

С учетом уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере Оперативной таможней ведется проверка в связи с наличием состава преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 231 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
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