ЭКОНОМИКА РБ

ОПЕРАТИВНАЯ ТАМОЖНЯ ПРЕСЕКЛА ВВОЗ ИЗ ЛИТВЫ ТРЕХ СЕДЕЛЬНЫХ ТЯГАЧЕЙ MAN

09:44 15.12.2021 Оперативная таможня пресекла три факта незаконного ввоза через белорусско-литовскую границу на таможенную территорию ЕАЭС седельных тягачей марки MAN. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, транспортные средства ввозились казахским перевозчиком через пункт пропуска «Каменный лог». Во избежание уплаты таможенных платежей иностранные тягачи перемещены из Литвы под видом транспортных средств, зарегистрированных в Казахстане. Транспортные средства общей оценочной стоимостью почти 300 тыс. рублей изъяты в качестве предметов административных правонарушений. По факту незаконного ввоза таможней начат административный процесс по ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь. С учетом уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере Оперативной таможней ведется проверка в связи с наличием состава преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 231 Уголовного кодекса Республики Беларусь.