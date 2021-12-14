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ЭКОНОМИКА РБ


ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТ БЕЛАРУСИ В 2022 ГОДУ СОСТАВИТ БОЛЕЕ 2,8 МЛРД РУБЛЕЙ


09:23 15.12.2021

На очередном заседании Палаты представителей Нацсобрания 14 декабря 2021 года депутаты в первом чтении приняли проект закона «О республиканском бюджете на 2022 год».

Как сообщает сайт Палаты представителей Нацсобрания, республиканский бюджет на 2022 год сформирован с дефицитом в размере 2 844 720 649 рублей.

«Проект республиканского бюджета и расчетные показатели по бюджетам областей и Минска на 2022 год разработаны на основе положений программных документов по социально-экономическому развитию страны с учетом складывающейся экономической ситуации», отмечается в сообщении.

В частности, в 2022 году предусматривается включить в республиканский бюджет средства государственных целевых бюджетных фондов: фонда национального развития, республиканского централизованного инновационного фонда, республиканского дорожного фонда, республиканского фонда универсального обслуживания связи и информатизации и республиканского фонда гражданской авиации.

Доходы республиканского бюджета на 2022 год прогнозируются в сумме 27 827 460 695 рублей. Структуру доходов республиканского бюджета составляют налоговые доходы, неналоговые доходы, безвозмездные поступления.

Основными налоговыми источниками доходов республиканского бюджета в 2022 году являются налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, акцизы, налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности.

Расходы республиканского бюджета на 2022 год составят 30 672 181 344 рубля.

В 2022 году основными целями для сектора государственных финансов будут являться обеспечение экономического роста на основе повышения эффективности использования внешних и внутренних ресурсов в интересах роста благосостояния населения Беларуси и сокращения региональных диспропорций.

В 2022 году сохранится социальная направленность расходов бюджета. Значительную часть в бюджете составят расходы на оплату труда, выплату пенсий, стипендий, пособий, другие выплаты, а также на выполнение государственных социальных стандартов. Бюджетное финансирование позволит обеспечить стабильное функционирование отраслей образования и здравоохранения.
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