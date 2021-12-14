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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛГЕОДЕЗИЯ УПОЛНОМОЧЕНА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ


17:59 14.12.2021

Государственное предприятие «Белгеодезия» получило свидетельство об уполномочивании на осуществление государственной поверки геодезических средств измерений в сфере законодательной метрологии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в рамках поверки проводятся работы по метрологической оценке, в ходе которых подтверждается соответствие средств измерений обязательным требованиям. Под категорию геодезических средств измерений подпадает GNSS-аппаратура, нивелиры, дальномеры, теодолиты, оптические и электронные тахеометры, которые позволяют проводить измерения углов и расстояний на местности с заданной точностью.

Метрологические параметры этих приборов определены их техническими характеристиками. Поэтому при производстве работ необходимо использовать поверенные приборы, показания которых не будут выходить за пределы заданных показателей точности, определенных при метрологическом контроле.

Срок действия свидетельства на проведение поверки установлен до 16 ноября 2026 года.
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