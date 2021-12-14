Индекс цен производителей промышленной продукции по Минской области в ноябре 2021 г. по сравнению с октябрем 2021 г. составил 100,6%, с декабрем 2020 г. – 113,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,9% и 126,9%, соответственно, промежуточные товары – 197,5% и 111,8%, потребительские товары – 100,7% и 105,8% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Минской области в ноябре 2021 г. по сравнению с октябрем 2021 г. составил 102,4%, с декабрем 2020 г. – 117,2%, в том числе в растениеводстве – соответственно 100,6% и 118,2%, животноводстве – соответственно 103% и 116,9%.