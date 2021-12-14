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ЭКОНОМИКА РБ
А1 МОДЕРНИЗИРУЕТ РЕШЕНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ SD-WAN
17:37 14.12.2021
Компания «А1» информирует о значительном расширении линейки пакетов услуг для доступа SD-WAN.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, SD-WAN – это программно-определяемая глобальная сеть, которая позволяет организациям более эффективно использовать пропускную способность, повышать производительность приложений, доступность и видимость в своей глобальной сети.
Новая линейка пакетов услуг предлагает клиентам новые типы оборудования, а также возросшую пропускную способность доступа SD-WAN с 10 до 1000 Мбит/с.
Кроме того, закрывается ряд действующих пакетов услуг, а их пользователи будут переведены без изменения условий и оплаты на услуги из новой линейки. Изменения вступают в силу через 10 дней после опубликования.
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