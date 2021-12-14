Компания «А1» информирует о значительном расширении линейки пакетов услуг для доступа SD-WAN.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, SD-WAN – это программно-определяемая глобальная сеть, которая позволяет организациям более эффективно использовать пропускную способность, повышать производительность приложений, доступность и видимость в своей глобальной сети.

Новая линейка пакетов услуг предлагает клиентам новые типы оборудования, а также возросшую пропускную способность доступа SD-WAN с 10 до 1000 Мбит/с.

Кроме того, закрывается ряд действующих пакетов услуг, а их пользователи будут переведены без изменения условий и оплаты на услуги из новой линейки. Изменения вступают в силу через 10 дней после опубликования.