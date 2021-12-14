Институт бизнеса БГУ удостоен гран-при в номинации «Образование» Международной бизнес-премии «Лидер года 2020».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, награда присуждена за высокий уровень профессиональной подготовки специалистов, внедрение современных образовательных технологий, развитие международного сотрудничества и эффективной культуры управления.

Отметим, высокую оценку «Лидер года» в названной номинации Институт бизнеса БГУ получает уже третий год подряд.

Торжественная церемония чествования состоялась 10 декабря в Минске. Награды были вручены в 39 номинациях. Свои достижения представляли отечественные учреждения и организации сфер машиностроения, энергетики, образования, пищевой промышленности, аграрного, строительного комплекса, деревообработки, медицины и др.

Организатором премии выступает общество с ограниченной ответственностью «Остинформ» при поддержке министерств промышленности, здравоохранения, образования, ГКНТ и Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства».

Международная бизнес-премия «Лидер года» впервые была вручена в 2016 году. Направлена она на развитие бизнеса и инвестиционного климата, улучшение имиджа предпринимательства. Проводится с целью поощрения достижений компаний в области производства товаров и услуг, расширения экспорта и импорта, внедрения инноваций, инвестиционной деятельности, реализации социальных проектов, а также личного вклада предпринимателей, улучшения их имиджа и роли в экономическом и социальном развитии общества.

В 2019 году премия «Лидер года» приобрела международный формат.