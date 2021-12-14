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ЭКОНОМИКА РБ


ВОПРОСАМ ЦИФРОВИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В БЕЛАРУСИ УДЕЛЯЕТСЯ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ


15:33 14.12.2021

В Беларуси особое внимание уделяется вопросам цифровизации системы интеллектуальной собственности. Это отметил сегодня на открытии регионального цифрового форума #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане – регионы) председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

По его соловом, в настоящее время разработана автоматизированная информационная система «Интернет – портал для электронной подачи заявок на объекты промышленной собственности». Она позволяет заинтересованным лицам с помощью сети Интернет и средств электронной цифровой подписи удаленно взаимодействовать с патентным органом.

«На сегодня автоматизированная информационная система предоставляет возможность подать заявку в отношении изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака и знака обслуживания. Сейчас ведется работа по развитию дальнейшего функционала этой системы для использования в отношении всех объектов права промышленной собственности», – сказал Александр Шумилин.

Он также отметил, что оптимизации процесса проведения экспертизы заявок на выдачу охранных документов на объекты промышленной собственности будет способствовать внедрение в этот процесс технологии искусственного интеллекта.

В рамках цифровизации национальной системы интеллектуальной собственности на базе НЦИС реализуются также иные проекты по цифровизации. Например, взаимодействие с Всемирной организацией интеллектуальной собственности и Евразийским патентным ведомством, а также патентными ведомствами других государств по взаимному обмену патентными документами в электронной форме и по предоставлению доступа к имеющимся поисковым системам.

«Создаваемая цифровая экосистема в сфере интеллектуальной собственности будет не только отвечать требованиям в области защиты информации и современным запросам общества, но и выведет на новый уровень процессы предоставления правовой охраны объектам интеллектуальной собственности», – подчеркнул Александр Шумилин.

ГКНТ, как республиканский орган государственного управления, обеспечивает цифровизацию в сфере научно-технической и инновационной деятельности, а также охраны прав на объекты интеллектуальной собственности. Для обеспечения совершенствования и повышения эффективности процедуры оценки инновационной деятельности в республике создана и действует единая система государственной научной и государственной научно-технической экспертиз. В целях автоматизации основных процессов проведения государственной научной и государственной научно-технической экспертиз, в 2018 году нами введена в эксплуатацию информационно-аналитическая система «Единая экспертиза». К слову, по итогам 2020 года количество объектов экспертизы, поданных с помощью системы, составило свыше 1,8 тысячи, или более 90% от общего количества поступивших документов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в настоящее время Государственный комитет по науке и технологиям выполняется цифровизация ведения государственных реестров результатов НТД и НИОКР.
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