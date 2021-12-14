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ЭКОНОМИКА РБ
ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОВ НА УЧАСТКЕ ОРША-МОГИЛЕВ 21 ДЕКАБРЯ ИЗМЕНИТСЯ
14:45 14.12.2021
В связи с проведением планового ремонта железнодорожного моста на участке Орша-Могилев 21 декабря 2021 года изменяется график движения некоторых пассажирских поездов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, поезд № 705/706 Полоцк-Могилев-Полоцк отправлением из Полоцка и Могилева 21 декабря отменяется из обращения.
Поезд № 634 Коммунары-Орша 21 декабря будет следовать измененным маршрутом и расписанием. Со станции Коммунары поезд отправится в 15:59 (вместо 13:58) и прибудет в Оршу в 19:15 (вместо 19:04).
Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за временно причиненные неудобства.
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