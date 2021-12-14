Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 декабря 2021 года выросло до 676,5 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 676 тыс. 512 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 667 тыс. 041 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 792 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5305 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 778 человек, число смертей от COVID-19 – на 16.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 5 тыс. 884 теста. Всего в стране проведено 10 млн 691 тыс. 609 тестов.