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ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ДОСТИГЛО БОЛЕЕ 676,5 ТЫС. – МИНЗДРАВ
13:36 14.12.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 декабря 2021 года выросло до 676,5 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 676 тыс. 512 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 667 тыс. 041 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 792 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5305 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 778 человек, число смертей от COVID-19 – на 16.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 5 тыс. 884 теста. Всего в стране проведено 10 млн 691 тыс. 609 тестов.
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