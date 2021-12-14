Производство вакцины Спутник V будет полностью локализовано в Беларуси в следующем году. Об этом заявил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

«Сейчас идут переговоры с производителями других российских вакцин об организации их производства на белорусских предприятиях», - сказал он.

По его словам госпитализация с ковид-пневмониями в Беларуси сейчас составляет 30% от пика волны.

Министр сказал, что Беларусь рассчитывает достичь уровня вакцинации от COVID-19 к концу года в 50%.