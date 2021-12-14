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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ВАКЦИНЫ СПУТНИК V БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ ЛОКАЛИЗОВАНО В БЕЛАРУСИ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
13:05 14.12.2021
Производство вакцины Спутник V будет полностью локализовано в Беларуси в следующем году. Об этом заявил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.
«Сейчас идут переговоры с производителями других российских вакцин об организации их производства на белорусских предприятиях», - сказал он.
По его словам госпитализация с ковид-пневмониями в Беларуси сейчас составляет 30% от пика волны.
Министр сказал, что Беларусь рассчитывает достичь уровня вакцинации от COVID-19 к концу года в 50%.
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