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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛНИПИНЕФТЬ ОПТИМИЗИРУЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
12:38 14.12.2021
Специалисты Белорусского научно-исследовательского и проектного института нефти (БелНИПИнефть) в текущем году впервые приступили к исследованиям проводимости проппантной упаковки в условиях, приближенных к пластовым.
Как пишет портал neft.by, в институте ввели в эксплуатацию установку, которая позволяет определить проницаемость трещины гидроразрыва пласта, заполненной проппантом или песком под воздействие горного давления. Все этапы эксперимента контролируется специализированным программным обеспечением.
В настоящее время в лаборатории проводится серия экспериментов по определению долговременной проводимости и проницаемости проппантов и песков различных производителей. Полученные результаты будут использованы для выбора оптимального расклинивающего материала для гидравлического разрыва пласта. Это касается выполнения в 2022 году работ на I-III пачке Речицкого месторождения с нетрадиционными запасами.
После этого планируется провести исследования системы «жидкость ГРП – проппант», чтобы сравнить, как влияют жидкости разрыва на основе гуара и синтетических полимеров на остаточную проводимость трещины ГРП. Это позволит подобрать оптимальные химические реагенты, их концентрацию в смеси и повысить эффективность технологических операций.
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