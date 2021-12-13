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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МИНСКЕ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 6,9%
11:52 14.12.2021
В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в ноябре 2021 г. по сравнению с октябрем 2021 г. составил 100,2%, с декабрем 2020 г. – 106,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,2% и 113,1% соответственно, промежуточные товары – 101,3% и 108,7%, потребительские товары – 100,2% и 104,8% соответственно.
Рост цен на промтовары в ноябре 2021 года к ноябрю 2020 года составил 7,8%. За январь-ноябрь текущего года цены по сравнению с январем-ноябрем 2020 года взлетели на 9,3%.
Продукция производственно-технического назначения в ноябре 2021 г. по сравнению с октябрем 2021 г. подорожала на 1,2%, с начала года – на 9,8%. Годовой рост в ноябре составил 10,7%. За январь-ноябрь 2021 года к уровню января-ноября 2020 года цены на продукцию производственно-технического назначения взлетели на 10%.
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