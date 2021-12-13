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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА» ВВЕЛО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЧЕТЫРЕ РЕЗЕРВУАРА
10:59 14.12.2021
На линейной производственно-диспетчерской станции «Мозырь» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» введены в эксплуатацию четыре резервуара.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Гомельтранснефть Дружба», работы по реконструкции резервуаров велись в рамках реализации программы модернизации парка для хранения нефти ЛПДС «Мозырь».
Резервуары №№ 4, 5, 9, 10 представляют собой железобетонные полуподземные конструкции объемом по 10 тыс.м³ каждый. В ходе реконструкции выполнен ряд работ, включая замену балок и плит перекрытия, усиление колон, ремонт стен и днища резервуаров. Построены две новые камеры управления задвижками, еще три камеры реконструированы с полной заменой запорной арматуры. Для размыва донных отложений на данных резервуарах впервые применены вертикальные миксеры.
Ожидается, что реконструкция резервуаров продлит срок их службы, повысит надежность и эффективность работы нефтехранилища ЛПДС «Мозырь».
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