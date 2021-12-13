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ЭКОНОМИКА РБ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ НАДЕЮТСЯ ЗАКРЕПИТЬ В 2022 ГОДУ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ
10:47 14.12.2021
Положительные тенденции во внешней торговле будут закреплены в 2022 году. Об этом заявил 13 декабря 2021 года первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, комментируя итоги внешней торговли товарами и услугами за январь-октябрь 2021 года.
По его словам, эффективность избранных в текущем году предприятиями экспортных стратегий подтверждается свежей статистикой внешней торговли.
«По товарам значительно увеличили коэффициент покрытия импорта экспортом – на 4%. Иными словами, улучшили внешнеторговое сальдо на более чем $0,8 млрд. По услугам получили прибавку к профициту в $0,5 млрд долларов США. Как следствие, общее положительное сальдо внешней торговли установило абсолютный рекорд и превысило $3,2 млрд», - сказал чиновник, слова которого приводятся на сайте Минэкономики.
Он отметил, что работа правительства направлена на поддержание этих положительных тенденций и в 2022 году.
Во-первых, отметил он, сохранится финансовая поддержка по уже действующим указам №№466, 534, 412. На эти цели предусмотрено почти 250 млн рублей бюджетных средств.
«Во-вторых, полноценно заработают механизмы содействия выходу белорусских экспортеров на новые рынки недавно созданного Агентства внешнеэкономической деятельности. Будет внедрена система «Одного окна» для экспортеров по доступу к финансовым и нефинансовым инструментам поддержки. Кроме того, на завершающей стадии подготовки находится комплексный стратегический документ по развитию экспорта, в том числе в страны «дальней дуги»», – пояснил Юрий Чеботарь.
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