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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ А1 ПРЕДОСТАВИЛА БИЗНЕСУ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВЕРНУТЬ ОБЛАЧНУЮ АТС
09:35 14.12.2021
Компания А1 предоставила новую облачную услугу для корпоративных клиентов – «Виртуальная АТС».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, это решение для малого и среднего бизнеса комплексно телефонизирует все офисы и сотрудников компании без покупки специального оборудования, позволяет подключить корпоративные SIM-карты и интегрируется с популярными CRM: «Битрикс24» и amoCRM.
С помощью «Виртуальной АТС» можно организовать прием входящих звонков и перенаправлять абонентов на нужных специалистов (в том числе посредством IVR-меню), фиксировать пропущенные вызовы и свести их количество к минимуму за счет использования многоканальных номеров, вести статистику и сохранять все телефонные переговоры для последующего анализа.
К преимуществам виртуального решения следует отнести быстроту подключения и настройки, легкую масштабируемость (количество используемых номеров можно увеличивать и сокращать в зависимости от ситуации), а также возможность объединить в одну систему все используемые виды связи.
«Виртуальная АТС» от А1 станет удобным решением для организации телефонной связи в офисе или нескольких подразделениях, расположенных по разным адресам. При этом не важно, используется ли смартфоном либо IP-телефон – все преимущества услуги будут доступны в полном объеме, позволяя работать как в офисе, так и в удаленном либо выездном формате.
Отличительная особенность нового решения – отсутствие необходимости приобретать и обслуживать собственное оборудование: для развертывания системы и хранения необходимых данных используются облачные технологии и ресурсы дата-центра А1. А управление услугой доступно через удобный личный кабинет.
Узнать подробности и запросить консультацию по услуге «Виртуальная АТС» можно на сайте компании или по номеру 150.
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