Республиканское унитарное предприятие «Белорусская атомная электростанция» удостоено Международной бизнес-премии «Лидер года-2021».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, БелАЭС отмечена Гран-при за успешную интеграцию в энергосистему Беларуси и вклад в развитие отечественной ядерной энергетики.

Премия "Лидер года" проводится ежегодно и свидетельствует о признании достижений субъектов хозяйствования в области социально-экономического развития Беларуси.

Победители определяются экспертным советом, состоящим из представителей бизнес-сообщества, общественных организаций, науки, профильных министерств и ведомств.

Ранее, в 2021 году Белорусская АЭС получила Диплом победителя 1-й степени и «золотой» знак победителя по итогам XVIII Республиканского профессионального конкурса «Лучший строительный объект года-2021».