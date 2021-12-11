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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 13,1%


18:02 13.12.2021

В Беларуси индекс цен производителей промышленной продукции в ноябре 2021 г. по сравнению с октябрем 2021 г. составил 100,6%, с декабрем 2020 г. – 113,1%, в том числе на инвестиционные товары – 101,2% и 117,2% соответственно, промежуточные товары – 99,9% и 116,4%, потребительские товары – 100,7% и 107% соответственно.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в ноябре 2021 г. по сравнению с октябрем 2021 г. составил 101,6%, с декабрем 2020 г. – 115,1%, в том числе в растениеводстве – 100,2% и 122% соответственно, животноводстве – 102% и 113,2% соответственно.

Индекс цен в строительстве в ноябре 2021 г. по сравнению с октябрем 2021 г. составил 101%, с декабрем 2020 г. – 114%, в том числе на строительно-монтажные работы – 101,5% и 117% соответственно, машины и оборудование – 100,8% и 108,3%, прочие работы и затраты – 98,7% и 110,5% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в ноябре 2021 г. по сравнению с октябреaм 2021 г. составил 100,1%, с декабрем 2020 г. – 103,7%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ноябре 2021 г. по сравнению с октябрем 2021 г. составил 101%, с декабрем 2020 г. – 101,1%.
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