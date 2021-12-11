За базовую величину проданы котельная в Поставах и ремонтная мастерская в Ушачском районе. Об этом ообщаетс Telegram-канал Витебского облисполкома.

Согласно информации, здание ремонтной мастерской, общей площадью 1002 кв. м, со складом и навесом в д. Мосар Ушачского района, комитетом «Витебскоблимущество» выставлялось на аукцион в первый раз и сразу за базовую величину. Мастерскую приобрел единственный покупатель – индивидуальный предприниматель, житель Минска. В будущем на базе мастерской будет открыто производство в области деревообработки.

Здание котельной, площадью 74 кв. м, расположенное на берегу озера в Поставах, выставлялось также на аукцион за базовую величину. Ранее его безуспешно 6 раз выставляли на аукцион, и по оценочной стоимости, и со снижением цены. В итоге, котельная была продана единственному покупателю – индивидуальному предпринимателю из Постав. В будущем здесь будет открыта баня.

По-прежнему, наиболее востребованными являются объекты, выставляемые на аукцион за базовую величину – таких в этом году 62%.