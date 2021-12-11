ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.12.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РОСТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА СОСТАВИЛ 9,4%


17:21 13.12.2021

Потребительские цены в Минской области в ноябре 2021 года выросли по сравнению с октябрем 2021 года на 0,5%, с начала года – на 9,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в ноябре 2021 года по сравнению с ноябрем 2020 года цены увеличились на 11,1%, а по сравнению с январем-ноябрем прошлого года – на 9,6%.

Цены на продовольственные товары в ноябре 2021 года по сравнению с октябрем выросли на 0,5%, с начала года рост цен составил 10,4%. В свою очередь годовой рост цен на продтовары в ноябре составил 12,9%. За январь-ноябрь 2021 года цены подорожали к уровню января-ноября 2020 года на 9,6%.

Цены на непродовольственные товары выросли в ноябре текущего года по сравнению с октябрем на 0,5%, с начала года – на 8,2%. При этом рост цен на непродовольственные товары в ноябре 2021 года к ноябрю 2020 года составил 8,9%. За январь-ноябрь 2021 года к уровню января-ноября 2020 года цены подскочили на 9,5%.

Стоимость услуг в ноябре 2021 года по сравнению с октябрем 2021 года выросла на 0,5%, с начала года – на 7,2%. В ноябре 2021 года цены на услуги по сравнению с ноябрем 2020 года подскочили на 9,5%. За январь-ноябрь текущего года к соответствующему уровню 2020 года услуги подорожали на 9,1%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.12.2021
валюта курс
EUR 2.8431
USD 2.5211
RUB 3.4255
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8376 -0.0055
USD 2.5147 -0.0064
RUB 3.4264 +0.0009
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8310 2.8380
USD 2.5120 2.5180
RUB 3.4160 3.4290
подробнее

Конвертация в банках
на 13.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1260 1.1300
EUR/RUB 82.7000 83.1500
USD/RUB 73.4000 73.7500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте