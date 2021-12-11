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ЭКОНОМИКА РБ
РОСТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА СОСТАВИЛ 9,4%
17:21 13.12.2021
Потребительские цены в Минской области в ноябре 2021 года выросли по сравнению с октябрем 2021 года на 0,5%, с начала года – на 9,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в ноябре 2021 года по сравнению с ноябрем 2020 года цены увеличились на 11,1%, а по сравнению с январем-ноябрем прошлого года – на 9,6%.
Цены на продовольственные товары в ноябре 2021 года по сравнению с октябрем выросли на 0,5%, с начала года рост цен составил 10,4%. В свою очередь годовой рост цен на продтовары в ноябре составил 12,9%. За январь-ноябрь 2021 года цены подорожали к уровню января-ноября 2020 года на 9,6%.
Цены на непродовольственные товары выросли в ноябре текущего года по сравнению с октябрем на 0,5%, с начала года – на 8,2%. При этом рост цен на непродовольственные товары в ноябре 2021 года к ноябрю 2020 года составил 8,9%. За январь-ноябрь 2021 года к уровню января-ноября 2020 года цены подскочили на 9,5%.
Стоимость услуг в ноябре 2021 года по сравнению с октябрем 2021 года выросла на 0,5%, с начала года – на 7,2%. В ноябре 2021 года цены на услуги по сравнению с ноябрем 2020 года подскочили на 9,5%. За январь-ноябрь текущего года к соответствующему уровню 2020 года услуги подорожали на 9,1%.
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