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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА» ПРОВЕЛО РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА МАГИСТРАЛЬНОМ НЕФТЕПРОВОДЕ МОЗЫРЬ – БРЕСТ-2
16:44 13.12.2021
Специалисты ОАО «Гомельтранснефть Дружба» провели ремонтные работы на магистральном нефтепроводе Мозырь – Брест-2.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, ремонтные работы на 60 км нефтепровода Мозырь – Брест-2 DN800 осуществлялись в период планового снижения режима перекачки. Специалисты аварийно-восстановительных служб НПС «Туров» и НПС «Пинск» заменили дефектную секцию магистрального нефтепровода. По окончании монтажных работ произведен неразрушающий контроль сварных соединений.
Работы на нефтепроводе велись в круглосуточном режиме в течение 72 часов и были завершены 10 декабря. В настоящее время магистральный нефтепровод работает в штатном режиме.
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