ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.12.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА» ПРОВЕЛО РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА МАГИСТРАЛЬНОМ НЕФТЕПРОВОДЕ МОЗЫРЬ – БРЕСТ-2


16:44 13.12.2021

Специалисты ОАО «Гомельтранснефть Дружба» провели ремонтные работы на магистральном нефтепроводе Мозырь – Брест-2.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, ремонтные работы на 60 км нефтепровода Мозырь – Брест-2 DN800 осуществлялись в период планового снижения режима перекачки. Специалисты аварийно-восстановительных служб НПС «Туров» и НПС «Пинск» заменили дефектную секцию магистрального нефтепровода. По окончании монтажных работ произведен неразрушающий контроль сварных соединений.

Работы на нефтепроводе велись в круглосуточном режиме в течение 72 часов и были завершены 10 декабря. В настоящее время магистральный нефтепровод работает в штатном режиме.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.12.2021
валюта курс
EUR 2.8431
USD 2.5211
RUB 3.4255
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8376 -0.0055
USD 2.5147 -0.0064
RUB 3.4264 +0.0009
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8310 2.8380
USD 2.5120 2.5180
RUB 3.4160 3.4290
подробнее

Конвертация в банках
на 13.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1260 1.1300
EUR/RUB 82.7000 83.1500
USD/RUB 73.4000 73.7500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте