Специалисты ОАО «Гомельтранснефть Дружба» провели ремонтные работы на магистральном нефтепроводе Мозырь – Брест-2.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, ремонтные работы на 60 км нефтепровода Мозырь – Брест-2 DN800 осуществлялись в период планового снижения режима перекачки. Специалисты аварийно-восстановительных служб НПС «Туров» и НПС «Пинск» заменили дефектную секцию магистрального нефтепровода. По окончании монтажных работ произведен неразрушающий контроль сварных соединений.

Работы на нефтепроводе велись в круглосуточном режиме в течение 72 часов и были завершены 10 декабря. В настоящее время магистральный нефтепровод работает в штатном режиме.