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ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ТИБО-2022 ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 24-27 МАЯ 2022 ГОДА
16:20 13.12.2021
24-27 мая 2022 г. в Минске пройдет XXVIII Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2022.
Как сообщает Национальный правовой портал, в соответствии с распоряжением премьер-министра № 347р от 10 декабря 2021 г. создан организационный комитет для подготовки и проведения мероприятия. Председателем оргкомитета назначен министр связи и информатизации Константин Шульган.
На оргкомитет возложены обязанности по: разработке и утверждению концепции форума; обеспечению скоординированной работы по своевременному и качественному формированию экспозиции, подготовке и проведению программы деловых мероприятий форума; подготовке по итогам форума отчета о результатах его проведения.
В случае необходимости оргкомитет может в установленном порядке привлекать к работе по подготовке и проведению форума руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, облисполкомов, Минского горисполкома и других организаций.
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