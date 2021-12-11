|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.12.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОНЦЕРН "БЕЛГОСПИЩЕПРОМ" К ПРАЗДНИКАМ ВЫПУСТИТ ПОЧТИ 2 МЛН ПОДАРОЧНЫХ НАБОРОВ
15:03 13.12.2021
Почти 2 млн подарочных наборов выпустит концерн "Белгоспищепром" к новогодним и рождественским праздникам. Об этом сообщает Telegram-канал Белгоспищепрома.
Согласно информации, отечественные производители подготовили около 100 наименований сладких подарков от 300 граммов до 3 кг.
Как рассказал на пресс-конференции начальник управления по производству продуктов питания концерна Андрей Мешков, абсолютно все подарочные наборы созданы исключительно из качественного сырья.
Кстати, перед праздниками повышенным спросом пользуются не только кондитерские изделия, но и консервная продукция в стилизованной упаковке, отметил он.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.12.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 13.12.2021
Курсы в банках
на 13.12.2021
Конвертация в банках
на 13.12.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте