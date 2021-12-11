ЭКОНОМИКА РБ

КОНЦЕРН "БЕЛГОСПИЩЕПРОМ" К ПРАЗДНИКАМ ВЫПУСТИТ ПОЧТИ 2 МЛН ПОДАРОЧНЫХ НАБОРОВ

15:03 13.12.2021 Почти 2 млн подарочных наборов выпустит концерн "Белгоспищепром" к новогодним и рождественским праздникам. Об этом сообщает Telegram-канал Белгоспищепрома. Согласно информации, отечественные производители подготовили около 100 наименований сладких подарков от 300 граммов до 3 кг. Как рассказал на пресс-конференции начальник управления по производству продуктов питания концерна Андрей Мешков, абсолютно все подарочные наборы созданы исключительно из качественного сырья. Кстати, перед праздниками повышенным спросом пользуются не только кондитерские изделия, но и консервная продукция в стилизованной упаковке, отметил он.